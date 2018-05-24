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Фокус: Украина

Морпехи отказались изменить береты на церемонии с Порошенко в Николаеве

Морпехи отказались изменить береты на церемонии с Порошенко в Николаеве (5)

IPress.ua 2018.05.24 02:06
По новому приказу черные береты следует заменить цвета морской волны 23 мая в Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием президента Украины, на которой часть военных отказалась надеть береты другого цвета. Фото: president.gov.ua Как сообщил начальник пресс-центра ВМС ВСУ Олег Чалик, отказ изменить береты во время торжественной церемонии с участием президента в Николаеве
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2018.05.24 (5)

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