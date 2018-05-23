"Джавелины" будут использовать только в случае полномасштабного наступления противника - Порошенко (1)

ГолосUA 2018.05.23 17:05
ГолосUA
16:40 23-05-2018
Американские противотанковые комплексы Javelin ("Джавелины") будут
использовать на Донбассе только в случае полномасштабного наступления
боевиков.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Николаев,
сообщает пресс-служба главы государства.
Так, Порошенко отметил, что сейчас усиливается оборонительная способность
украинской армии, а Javelin станут дополнительным фактором, который будет
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