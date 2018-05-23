"Джавелины" будут использовать только в случае полномасштабного наступления противника - Порошенко (1)

ГолосUA 2018.05.23 17:05

ГолосUA 16:40 23-05-2018 Американские противотанковые комплексы Javelin ("Джавелины") будут использовать на Донбассе только в случае полномасштабного наступления боевиков. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Николаев, сообщает пресс-служба главы государства. Так, Порошенко отметил, что сейчас усиливается оборонительная способность украинской армии, а Javelin станут дополнительным фактором, который будет