Капитан "Шахтера" объявил об уходе из команды (1)

Власти.нет 2018.05.23 18:45
Новой командой Дарио Срны будет греческий ПАОК. Как пишет медиа, хорватский
футболист сейчас находится в Салониках, где ведет переговоры о переходе.
Капитан "Шахтера" Дарио Срна сообщил о том, что покидает донецкую команду.
В комментарии Sportske Novosti хорватский футболист, чей контракт
заканчивается 30 июня 2018 года, признался, что всегда готов все отдать за
"горняков", и в Украине для него есть только один клуб - "Шахтер".
ШАХТЕР, КАРЬЕРА, КЛУБ, ХОРВАТ, КАПИТАН, САЛОНИКИ, Украина
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