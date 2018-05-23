Капитан "Шахтера" объявил об уходе из команды (1)

Власти.нет 2018.05.23 18:45

Новой командой Дарио Срны будет греческий ПАОК. Как пишет медиа, хорватский футболист сейчас находится в Салониках, где ведет переговоры о переходе. Капитан "Шахтера" Дарио Срна сообщил о том, что покидает донецкую команду. В комментарии Sportske Novosti хорватский футболист, чей контракт заканчивается 30 июня 2018 года, признался, что всегда готов все отдать за "горняков", и в Украине для него есть только один клуб - "Шахтер".