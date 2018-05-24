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Фокус: Украина

Кабмин может инициировать отставку Данилюка (1)

NewsMir.info 2018.05.23 19:17
1260633 На заседании Кабинета министров случилась очередная перепалка между министров финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Так, во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которую подано давно. Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на это Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого
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2018.05.24 (1)

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