Кабмин может инициировать отставку Данилюка (1)

NewsMir.info 2018.05.23 19:17

1260633 На заседании Кабинета министров случилась очередная перепалка между министров финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Так, во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которую подано давно. Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать. В ответ на это Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого