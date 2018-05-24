Кабмин может инициировать отставку Данилюка (1)

NewsMir.info 2018.05.23 19:17
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На заседании Кабинета министров случилась очередная перепалка между
министров финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром
Гройсманом.
Так, во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал
назначить себе пятого заместителя, представление на которую подано давно.
Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать.
В ответ на это Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого
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