Украинский журналист Шаройко получил 8 лет тюрьмы в Беларуси за "шпионаж" (1)

Политолог.net 2018.05.23 18:25

23.05.2018 17:43 Верховный суд Беларуси приговорил к восьми годам лишения свободы задержанного 25 октября 2017 года собственного корреспондента "UA: Украинское радио", бывшего собственного корреспондента УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко. Об этом журналистам перед началом форума "Минского диалога" заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает News.tut.by. "Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ.