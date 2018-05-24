Украинский журналист Шаройко получил 8 лет тюрьмы в Беларуси за "шпионаж" (1)

Политолог.net 2018.05.23 18:25
23.05.2018 17:43
Верховный суд Беларуси приговорил к восьми годам лишения свободы
задержанного 25 октября 2017 года собственного корреспондента "UA:
Украинское радио", бывшего собственного корреспондента УНИАН в Минске,
гражданина Украины Павла Шаройко.
Об этом журналистам перед началом форума "Минского диалога" заявил посол
Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает News.tut.by.
"Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ.
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