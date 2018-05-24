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Фокус: Украина

Накануне финала Лиги чемпионов РФ готовит масштабную кибератаку на Украине, - СБУ (5)

Газета День 2018.05.24 00:26
Фото з відкритих джерел Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве, и предоставила рекомендации по защите от нее. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте. "Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещенных в Украине сетевых устройств.
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2018.05.24 (5)

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