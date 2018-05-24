Час-полтора возили по городу и избивали: стали известны подробности похищения делегата Курултая (11)

Телеканал новин "24" 2018.05.24 01:30

Эгиза избили сотрудники российской Государственной инспекции безопасности дорожного движения. / kubantv.ru Член Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз, о похищении которого сообщалось ранее, вышел на связь с родственниками и сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов принудительно остановили его на дороге, затолкали в микроавтобус, избили и вывезли в лесопосадку. Об этом LB.ua рассказал адвокат Эгиза Айдер Азаматов.