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Час-полтора возили по городу и избивали: стали известны подробности похищения делегата Курултая

Час-полтора возили по городу и избивали: стали известны подробности похищения делегата Курултая (11)

Телеканал новин "24" 2018.05.24 01:30
Эгиза избили сотрудники российской Государственной инспекции безопасности дорожного движения. / kubantv.ru Член Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз, о похищении которого сообщалось ранее, вышел на связь с родственниками и сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов принудительно остановили его на дороге, затолкали в микроавтобус, избили и вывезли в лесопосадку. Об этом LB.ua рассказал адвокат Эгиза Айдер Азаматов.
КУРУЛТАЙ, ДЕЛЕГАТ, ЧУБАРОВ, МЕДЖЛИС, КРЫМ, ТАТАРИН, Симферополь, Крым, Россия, Украина
2018.05.24 (11)

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