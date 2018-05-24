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Грузия обвинила РФ в гибели мирного населения в 2008 году

Грузия обвинила РФ в гибели мирного населения в 2008 году (41)

Bigmir)net Новости 2018.05.24 04:38
Россия несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время вооруженного конфликта в августе 2008 года, заявила грузинская сторона в ходе слушаний в ЕСПЧ. Грузия направила очередной иск против России в ЕСПЧ Тбилиси назвал Москву ответственной за смерть сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года. "Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны
ГРУЗИЯ, ОСЕТИЯ, ВОЙСКО, КОНФЛИКТ, МИНЮСТ, ГИБЕЛЬ, Россия, Грузия, Москва, Тбилиси, Украина
2018.05.24 (41)

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