В Мариуполе у детской поликлиники стреляли из РПГ (1)

Вероятно 2018.05.23 20:01
Сегодня, 23 мая, в правоохранительные органы обратился 47-летний местный
житель, который принес корпус РПГ-22. Пакет с заряженным оружием он нашел
во дворе заброшенного здания и, недолго думая, выстрелил из гранатомета.
Почти сразу же на линию 102 обратились медики, которые сообщили о
повреждении здания детской амбулатории в Кальмиусском районе.
Как отмечает mariupolnews.com.ua, в результате выстрела из РПГ повреждены
окна.
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