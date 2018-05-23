На Донбассе погиб 23-летний командир отделения снайперов 24-й бригады Богдан Коломиец (26)

Публичные люди 2018.05.23 23:23

Виктор Шуляр Во вторник, 22 мая, в зоне ООС от осколочных ранений погиб командир отделения снайперов 24-й бригады Богдан Коломиец. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой РГА: "22 мая около 22 часов в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области погиб военнослужащий, командир 2 отделения снайперов взвода снайперов воинской части А0998, младший сержант Коломиец Богдан