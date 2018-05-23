На Донбассе погиб 23-летний командир отделения снайперов 24-й бригады Богдан Коломиец (26)

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- Под Зайцевым погиб 22-летний украинский снайпер : ДонПресс 11:27
- В зоне ООС погиб 22-летний снайпер : Политолог.net 11:25
- На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер : NewsOne 11:09
- Под Зайцевым погиб молодой снайпер : Время новостей 10:50
- Командира снайперов ВСУ убили на Донбассе : RUpor.info 10:41
- На Донбассе погиб 22-летний снайпер : В Час Пик 10:15
- На Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов : Телеграф.com.ua 10:13
- Сегодня в кино: Зачарованный принц, За бортом, Хан Соло и От семьи не убежишь : ГидМариуполь Новости 10:08
- Под Зайцевым погиб 22-летний украинский снайпер : Bigmir)net Новости 10:08
- На Донбассе погиб 22-летний военный из 24-й бригады : LB.ua 10:07
- На Донбассе убили командира снайперов ВСУ : Багнет 10:01
- На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер : FaceNews 09:46
- Между Гройсманом и министром финансов произошел конфликт. Стала известна причина : IPnews 09:46
- Под Зайцевым погиб 22-летний снайпер : Вибори в Україні та світі 09:46
- В Донецкой области погиб 22-летний снайпер ВСУ : Українські Новини 09:44
- В зоне ООС погиб 22-летний украинский снайпер : From-UA.com 09:34
- Возле Зайцево погиб 22-летний командир украинских снайперов : DsNews 09:33
- На Донбассе погиб командир отделения снайперов : Українські національні новини 09:33
- Под Зайцево погиб 22-летний украинский снайпер : Укринформ 09:32
- На Донбассе погиб командир отделения снайперов : ПрессОрг24 09:32
- В Донецкой области погиб 22-летний снайпер украинской армии : Без Табу 09:16
- Украина потеряла на Донбассе молодого снайпера: фото : Банкомёт 09:12
- На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер : Новое Время 09:10
- На Донбассе убили командира снайперов ВСУ : Подробности.ua 09:09
- На Донбассе под Горловкой погиб 22-летний украинский снайпер (ФОТО) : ГолосUA 09:05
- На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер : УкропNews.com 08:15
- На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер (фото) : УНИАН 08:02
- Аграрии Новосибирской области получат более 3,7 млрд рублей господдержки : Спутник 08:02
- Зверства боевиков на Донбассе продолжаются: ушел из жизни юный снайпер Богдан Коломиец : Новини онлайн 24 04:39