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Фокус: Украина

У Порошенко жестко ответили на обвинение в покупке встречи с Трампом (1)

Винница Реал 2018.05.23 23:32
В Администрации президента Украины назвали лживой и провокационной информацию издания ВВС о том, что встреча Порошенко и Трампа в июне 2017 года состоялась вследствие уплаты адвокату президента США Коэну 400 тысяч долларов. В комментарии для УНИАН в АПУ подчеркнули, что целью этого фейка и лжи может быть дискредитация двухсторонних отношений Украины и США, а также персональный выпад против Порошенко.
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2018.05.24 (1)

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