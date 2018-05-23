У Порошенко жестко ответили на обвинение в покупке встречи с Трампом (1)

Винница Реал 2018.05.23 23:32

В Администрации президента Украины назвали лживой и провокационной информацию издания ВВС о том, что встреча Порошенко и Трампа в июне 2017 года состоялась вследствие уплаты адвокату президента США Коэну 400 тысяч долларов. В комментарии для УНИАН в АПУ подчеркнули, что целью этого фейка и лжи может быть дискредитация двухсторонних отношений Украины и США, а также персональный выпад против Порошенко.