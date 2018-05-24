Нью-Йоркский суд запретил Дональду Трампу блокировать в Twitter своих критиков (40)

From-UA.com 2018.05.24 09:04

Cуд в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп не имеет юридического права блокировать своих критиков-пользователей в Twitter. Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на Reuters. "Судья Наоми Рейс Бухвальд постановила, что критики, комментирующие твиты Трамп, имеют право высказывать свое мнение, и если Трамп будет блокировать их, он нарушит конституционные гарантии свободы слова", - говорится в сообщении.