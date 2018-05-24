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Маск создаст сайт по отслеживанию фейковых новостей

Маск создаст сайт по отслеживанию фейковых новостей (34)

ICTV Факти 2018.05.24 09:06
Глава Tesla и Space X Илон Маск хочет создать сайт для борьбы с фейковыми новостями. Глава Tesla и Space X Илон Маск сообщил в Twitter, что собирается создать сайт по борьбе с фейковыми новостями, который могут назвать Pravda. - Собираемся создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации.
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2018.05.24 (34)

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