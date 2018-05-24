Украина и Турция хотят ускорить заключение соглашения о свободной торговле (34)

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- Порошенко обсудил с Эрдоганом создание зоны свободной торговли : Подробности.ua 07:39
- Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле : Novosti.UA 07:22
- Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле : Новини онлайн 24 07:09
- Украина и Турция совместно создадут зону свободной торговли : Gazeta.ua 07:04
- Порошенко созвонился с Эрдоганом: стали известны темы разговора лидеров Украины и Турции : NewsOne 06:38
- Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле : Center of Real Estate 06:22
- Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле : ЛІГАБізнесІнформ 06:07
- Расширение оборонной сферы и заключение соглашения о ЗСТ: итоги переговоров Порошенко с Эрдоганом : Politeka 05:39
- Порошенко обсудил с Эрдоганом свободную торговлю : Вибори в Україні та світі 04:46
- Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции : Українські національні новини 03:47
- Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции : ПрессОрг24 03:46
- Украина и Турция хотят ускорить заключение соглашения о свободной торговле : УкропNews.com 03:44
- Украина и Турция хотят ускорить заключение соглашения о свободной торговле : Зеркало недели. Украина 03:16
- Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле : Arena.press 03:12
- Порошенко обсудил с Эрдоганом свободную торговлю : Bigmir)net Новости 02:38
- Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле : УкропNews.com 02:14
- Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле : РБК-Україна 02:11
- Порошенко обсудил с Эрдоганом свободную торговлю : Корреспондент.net 02:01
- Грузия обвинила Россию в гибели мирных жителей в 2008 году : FaceNews 02:01
- Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле : УНИАН 01:47
- Власти предупредили жителей американских городов о нашествии зомби : Hronika.info 01:41
- Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле : Сегодня.ua 01:41
- Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле : Факты 01:33
- Индийские нейрохирурги изучают уникальные способности Майкла Джексона : REN-TV 01:33
- Порошенко обсудил с президентом Турции Эрдоганом свободную торговлю между странами : 112.ua 01:30
- Порошенко обсудил с Эрдоганом расширение сотрудничества в сфере обороны и авиации : NewsMir.info 01:10
- Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле и расширение сотрудничества между странами : Новое Время 01:10
- Порошенко поблагодарил Эрдогана за защиту прав крымских татар : LB.ua 01:07
- Порошенко поговорил с Эрдоганом: что обсудили : Обозреватель 00:46
- Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле : Телеграф.com.ua 00:43
- Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле : Интерфакс-Україна 00:36
- Порошенко обсудил с Эрдоганом расширение сотрудничества в сфере обороны и авиации : Гордон 00:35
- Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции : Укринформ 00:17
- Президент провел телефонный разговор с Президентом Турции : Vector News 00:16
- Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом : ТСН.ua 00:13
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