Украина и Турция хотят ускорить заключение соглашения о свободной торговле (34)

Зеркало недели. Украина 2018.05.24 03:16

Порошенко обсудил этот вопрос со своим коллегой во время телефонного разговора. Порошенко поблагодарил Эрдогана за защиту прав крымских татар ╘ president.gov.ua В среду, 23 мая, состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию в мире, сообщает пресс-служба главы государства.