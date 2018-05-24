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Украина и Турция хотят ускорить заключение соглашения о свободной торговле (34)

Зеркало недели. Украина 2018.05.24 03:16
Порошенко обсудил этот вопрос со своим коллегой во время телефонного разговора. Порошенко поблагодарил Эрдогана за защиту прав крымских татар ╘ president.gov.ua В среду, 23 мая, состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию в мире, сообщает пресс-служба главы государства.
ПОРОШЕНКО, ТУРЦИЯ, ТАТАРИН, КРЫМСКИЙ, УСКОРЕНИЕ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, Порошенко, Турция, Украина
2018.05.24 (34)

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