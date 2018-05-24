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Фокус: Украина

СНБО допускает активные наступательные действия россиян на Донбассе после ЧМ-2018 (37)

DsNews 2018.05.24 11:33
Россия может готовить серьезные военные действия на востоке Украины после завершения Чемпионата мира по футболу Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии BBC News Украина, передает "ДС". По его мнению, об этом свидетельствует рекордное за последнее время количество обстрелов на Донбассе и сосредоточение войск РФ в непосредственной близости от российско-украинской границы.
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