СНБО допускает активные наступательные действия россиян на Донбассе после ЧМ-2018 (37)

DsNews 2018.05.24 11:33

Россия может готовить серьезные военные действия на востоке Украины после завершения Чемпионата мира по футболу Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии BBC News Украина, передает "ДС". По его мнению, об этом свидетельствует рекордное за последнее время количество обстрелов на Донбассе и сосредоточение войск РФ в непосредственной близости от российско-украинской границы.