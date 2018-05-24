В Европе пассажирский поезд попал в ужасную смертельную аварию: появились фото (38)

Апостроф 2018.05.24 10:30

В Италии, неподалеку от Турина, случилось масштабное ДТП - пассажирский поезд врезался в грузовик и сошел с рельс. Известно о двух погибших. Об этом сообщает Rai News. Авария произошла на железнодорожной линии Турин - Ивреа, в коммуне Калузо. В поезде на момент столкновения находились, по разным данным, от 40 до 50 пассажиров. В результате столкновения с грузовиком сошли с рельс локомотив и два вагона поезда.