Ломаченко отказался от чемпионского титула (46)

Главред 2018.05.24 11:35

Украинский чемпион решил полностью сконцентрироваться на выступлении в легком весе. Василий Ломаченко отказался от титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Скриншот видео с youtube.com Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, чемпион мира по версии WBA в легком весе - Василий Ломаченко, отказался от одного из чемпионских поясов. Украинец отказался от титула WBO, решив полностью сконцентрироваться на