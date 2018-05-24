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Ломаченко отказался от чемпионского титула

Ломаченко отказался от чемпионского титула (46)

Главред 2018.05.24 11:35
Украинский чемпион решил полностью сконцентрироваться на выступлении в легком весе. Василий Ломаченко отказался от титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Скриншот видео с youtube.com Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, чемпион мира по версии WBA в легком весе - Василий Ломаченко, отказался от одного из чемпионских поясов. Украинец отказался от титула WBO, решив полностью сконцентрироваться на
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