Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Видео Пожар у метро в Киеве тушили 2 часа

Видео Пожар у метро в Киеве тушили 2 часа (32)

Фокус 2018.05.24 11:34
Фото с сайта ГолосUA Обошлось без пострадавших В Киеве рядом с метро "Академгородок" ночью 24 мая произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве. "24 мая в 2:52 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре возле станции метро "Академгородок" на проспекте Палладина, 32, в Святошинском районе столицы", - говорится в сообщении.
ПАВИЛЬОН, ПОТОЛОК, ОБЛИЦОВКА, ПОЖАР, ПАЛЛАДИН, КИЕВ, Киев, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018