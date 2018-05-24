Видео Пожар у метро в Киеве тушили 2 часа (32)

Фокус 2018.05.24 11:34

Фото с сайта ГолосUA Обошлось без пострадавших В Киеве рядом с метро "Академгородок" ночью 24 мая произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве. "24 мая в 2:52 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре возле станции метро "Академгородок" на проспекте Палладина, 32, в Святошинском районе столицы", - говорится в сообщении.