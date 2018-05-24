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Украина стала надежным транзитером для ЕС, - Порошенко

Украина стала надежным транзитером для ЕС, - Порошенко (46)

DsNews 2018.05.24 15:33
С каждым годом украинская железная дорога на 20% увеличивает количество перевоза грузов в направлении Евросоюза Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии открытия Бескидского тоннеля, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua. "В условиях, когда Россия ввела эмбарго в качестве составляющей гибридной войны, полностью закрыла свои рынки, пытаясь поставить Украину на колени, украинские производители повысили качество, увеличили добычу, и на
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