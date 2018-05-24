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"РИА Новости Украина" попали под санкции

"РИА Новости Украина" попали под санкции (60)

Статус 2018.05.24 13:54
Об этом свидетельствует приложение к решению СНБО от 2 мая 20018 года Представительство "РИА Новости" в Украине и компания, через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, ООО "Интерселект" попали в список санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует приложение к решению СНБО от 2 мая 20018 года, опубликованном на сайте президента Украины в четверг, 24 мая, передает "Интерфакс-Украина".
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