WebMoney теперь под запретом в Украине (52)

RUpor.info 2018.05.24 17:11

Под санкции попадает не только WebMoney.ru. Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны 2 мая. Об этом говорится в указе главы государства No126/2018 от 2 мая, опубликованном на сайте президента. Отмечается, что под санкции попадает не только WebMoney.ru, зарегистрированная в РФ, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.