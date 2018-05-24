Докопались. Из Украины выдворили диггеров, которых подозревают в работе на разведку РФ (46)

NewsMir.info 2018.05.24 14:11

1261602 Из Украины выдворены два россиянина, которых подозревают в работе на российский спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Правоохранители установили, что в январе 2018 года двое российских граждан - участников движения так называемых "диггеров" были завербованы представителями ФСБ РФ. По заданию "куратора" агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных, прежде всего в крупных промышленных городах и