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Президент Эстонии прибыла на Донбасс: опубликованы фото

Президент Эстонии прибыла на Донбасс: опубликованы фото (48)

Сегодня.ua 2018.05.24 12:42
Сегодня, 12:16 Керсти Кальюлайд встретилась с генералом Наевым и планирует пообщаться с украинскими военными и гражданскими Фото: facebook.com/ООС Фото: facebook.com/ООС Фото: facebook.com/ООС Фото: facebook.com/ООС Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на Донбасс, где ее встретил командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев, сообщает пресс- центр ООС. Стоит отметить, что это первый визит иностранного президента в зону боевых
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