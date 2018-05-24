Президент Эстонии прибыла на Донбасс: опубликованы фото (48)

Сегодня.ua 2018.05.24 12:42

Сегодня, 12:16 Керсти Кальюлайд встретилась с генералом Наевым и планирует пообщаться с украинскими военными и гражданскими Фото: facebook.com/ООС Фото: facebook.com/ООС Фото: facebook.com/ООС Фото: facebook.com/ООС Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на Донбасс, где ее встретил командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев, сообщает пресс- центр ООС. Стоит отметить, что это первый визит иностранного президента в зону боевых