Заказчик убийства Вороненкова объявлен в международный розыск (51)

Journalist.today 2018.05.24 17:48

24.05.2018 Фото из открытых источников Подозреваемый в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Тюрин объявлен в международный розыск, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало. По его словам, Тюрин объявлен в международный розыск по линии Интерпола с 16 мая, пишет Украинская правда. Как сообщал "Журналист", Нацполиция увеличит штат украинских делегатов в Интерполе. Подписывайтесь на наш Telegram и Twitter