Украина ввела бессрочные санкции против Кобзона и "забрала" все госнаграды (60)

Укринформ 2018.05.24 16:32

Ukrinform Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел бессрочные санкции против российского певца и депутата Госдумы Российской Федерации Иосифа Кобзона и лишил его государственных наград. Об этом говорится в приложении 1 к указу Президента No 126/2018, опубликованном на сайте Главы государства. В соответствии с документом, против Иосифа Кобзона вводится ряд ограничительных мер, в частности блокирование активов, то есть временное