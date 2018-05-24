Следствие: "Боинг" над Донбассом сбили из "Бука" российской бригады (47)

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- Следствие: "Боинг" над Донбассом сбили из "Бука" российской бригады : DailyUA 14:24
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- Следствие: "Боинг" над Донбассом сбили из "Бука" российской бригады : Новости N 14:14
- Группа ИС в день падения лайнера МН-17 фиксировала перевозку смертоносного российского "Бука" : Информационное Сопротивление 14:12
- JIT официально назвала сомнительной российскую версию по катастрофе MH17, - ГПУ : РБК-Україна 14:11
- МН17 сбит "БУКом", принадлежащим 53-й бригаде из Курска, РФ, - Совместная следственная группа : Newzz.in.ua 14:11
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