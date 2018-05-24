Следствие: "Боинг" над Донбассом сбили из "Бука" российской бригады (47)

Kramatorsk.info 2018.05.24 15:07

Малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно- ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск. Об этом было объявлено на пресс-конференции международной Совместной следственной группы по расследованию падения самолета рейса МН17. Глава уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберто Поллисен в своем выступлении заявил, что следственная группа пришла к