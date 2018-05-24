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Фокус: Украина

В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД (48)

Українські національні новини 2018.05.24 15:48
КИЕВ. 24 мая. УНН. В четверг пятеро украинских моряков, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину. Еще один украинец прибудет после завершения лечения в Нидерландах, сообщил на своей странице в Twitter Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН. "Сегодня пять украинских моряков, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину.
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