В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД (48)

- Из плена пиратов освобождены 6 украинских моряков : FM-TV 17:36
- 6 украинцев освободили из плена пиратов в Нигерии : Realist.online 17:32
- Возвращаются домой: шестерых украинских моряков освободили из пиратского плена - Климкин : Dialog.ua 17:32
- Из пиратского плена освобождены 6 украинских моряков : Комментарии.UA 17:32
- Из плена нигерийских пиратов освобождены 6 украинских моряков : Страна.ua 17:32
- Пять украинских моряков вернулись из нигерийского плена - Климкин : Ракурс 17:30
- Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гарадагском районе Баку : Day.Az 17:24
- Из плена пиратов в Нигерии освобождены шестеро украинских моряков : Преступности.нет 17:24
- Из плена освобождены шесть украинских моряков : Петр и Мазепа 17:23
- Шесть украинских моряков освобождены из плена : Взгляд.ua 17:18
- Украинских моряков освободили из плена нигерийских пиратов : Arena.press 17:12
- Из плена пиратов в Украину возвращаются 6 моряков : Антикор.com.ua 17:10
- Домой вернулись украинцы, которые пережили ужас плена: подробности : Politeka 17:10
- Климкин: Из плена домой возвращаются шесть украинских моряков : NewsOne 17:09
- Пятеро украинских моряков, которые были в плену у пиратов, вернулись в Украину : ОстроВ 17:09
- Украинских моряков освободили из плена пиратов : ICTV Факти 17:06
- Украина впервые ввела санкции против Курченко : ГолосUA 17:05
- Украинских моряков освободили из плена нигерийских пиратов : ГолосUA 17:05
- Из плена пиратов освободили украинских моряков : Gazeta.ua 17:05
- Из плена в нигерийских пиратов освобождены шесть украинских моряков : Украина криминальная 17:02
- Пиратский плен: пять украинских моряков вернулись на родину : Комсомольская Правда в Украине 17:01
- Из плена в Нигерии освобождены шестеро украинских моряков : Українські реалії 16:57
- В Украину из плена возвращаются 6 моряков, - МИД : Время новостей 16:50
- Украинских моряков освободили из плена нигерийских пиратов : Транспортный бизнес 16:48
- Месяц в плену пиратов: шестерых украинских моряков вернули из Нигерии : Обозреватель 16:47
- МИД: В Украину из плена возвращаются пятеро моряков : Електронні Вісті 16:45
- Драма и рисование. Концовка 4-ой игры ГСВ - Хьюстон глазами параноика : Sports.ru 16:45
- Шестеро украинских моряков освобождены из пиратского плена в Нигерии - Климкин : Сегодня.ua 16:42
- Из плена нигерийских пиратов освободили шестерых украинских моряков : Новое Время 16:41
- Из плена пиратов в Нигерии освободили шестерых украинцев : ЛІГАБізнесІнформ 16:37
- Постановление Правительства Российской Федерации No584 : Официальный интернет-портал правовой информации 16:33
- Из пиратского плена освобождены шестеро украинских моряков : Факты 16:33
- Украинские моряки, которые были в плену у пиратов, вернулись домой : InfoResist.org 16:31
- В Украину вернутся 6 моряков, - Климкин : Новости мира 16:20
- Из плена нигерийских пиратов освобождены шесть украинских моряков : #Буквы 16:19
- В Украину из плена возвращается 6 моряков, - МИД : Капитал 16:19
- В Нигерии освободили украинских моряков : Глобус Одессы 16:18
- В Нигерии освободили украинских моряков : Вести.ua 16:15
- В Африке освободили из плена пиратов украинских моряков - Климкин : ТСН.ua 16:13
- Из пиратского плена домой вернулись пятеро украинских моряков : Телеграф.com.ua 16:13
- Из пиратского плена освобождены 6 украинских моряков - Климкин : Слово і Діло 16:12
- ЦБ может привлечь РФПИ к созданию фонда непрофильных активов на базе "Траста" : Rambler News Service 16:11
- В Украину из плена возвращается 6 моряков, - МИД : NewsMir.info 16:11
- В Украину из плена возвращаются пятеро моряков - МИД : Подробности.ua 16:09
- 6 украинских моряков освободили из пиратского плена - МИД : Bigmir)net Новости 16:08
- Из плена в Нигерии освобождены шестеро украинских моряков : LB.ua 16:07
- Два пьяных бойца ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с гранатой - Народная милиция : "Наша газета" (Луганск) 16:07
- Шесть моряков-украинцев освобождены из плена нигерийских пиратов : Интерфакс-Україна 16:06
- Из пиратского плена освобождены 6 украинских моряков : ForUm 16:04
- Пятеро украинских моряков вернулись из пиратского плена : Укринформ 16:02
- Шестерых моряков-украинцев освободили из плена нигерийских пиратов - Климкин : Версии.com 16:01
- Из пиратского плена в Нигерии освобождены шесть украинских моряков : 112.ua 16:00
- В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД : Українські національні новини 15:48
- В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД : ПрессОрг24 15:47