В Украину из плена возвращается 6 моряков - МИД (48)

Українські національні новини 2018.05.24 15:48

КИЕВ. 24 мая. УНН. В четверг пятеро украинских моряков, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину. Еще один украинец прибудет после завершения лечения в Нидерландах, сообщил на своей странице в Twitter Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН. "Сегодня пять украинских моряков, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину.