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Фокус: Украина

В Черкассах в офисе в упор расстреляли депутата от "Батькивщины": видео 18+

В Черкассах в офисе в упор расстреляли депутата от "Батькивщины": видео 18+ (48)

Главред 2018.05.24 23:35
По информации местных СМИ, второй участник инцидента находится в больнице. Сергей Гура погиб в результате перестрелки Фото: ИнфоМост В Черкассах 24 мая произошла перестрелка, в результате которой был убит депутат Черкасской облрады от ВО "Батькивщина" Сергей Гура. Как сообщает местное издание Zmi.ck.ua, в офисное помещение депутата зашел мужчина с оружием, после чего в кабинете началась стрельба.
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