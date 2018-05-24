В воскресенье фанаты Ирины Билык отправятся в Южный (5)

Комментарии: Одесса 2018.05.24 16:18

24 мая 2018 15:39 Ирина Билык . 27 мая в городе Южный отпразднуют День химика В воскресенье, 27 мая в городе Южный отметят День химика. Каждый год, этот местный праздник проходит с большим размахом. Так, на сей раз, народный депутат Украины Александр Пресман помимо встречи с южненцами готовит большой музыкальный подарок, стало известно, что это концерт популярной украинской певицы Ирины Билык. По Южному висят соответствующие афиши и плакаты.