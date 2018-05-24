Южнокорейский президент призывает Трампа и Ким Чен Ына к переговорам (13)

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- Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном: в КНДР резко раскритиковали США : Обозреватель 01:32
- В ООН настаивают на встрече Трампа с Ким Чен Ыном : Novosti.UA 01:21
- Летом белорусский "Зубрёнок" примет на оздоровление 300 детей из Сирии : Народная воля 01:21
- Помпео объяснил, почему отменили встречу Трампа с Ким Чен Ыном : Вибори в Україні та світі 01:16
- Призываю стороны проявить стальные нервы: генсек ООН прокомментировал отказ США от саммита с КНДР : ТСН.ua 01:14
- Генсек ООН призвал Трампа и Ким Чен Ына провести переговоры : Arena.press 01:12
- В Северной Корее отреагировали на отмену Трампом встречи : Крым.Реалии RFE/RL 00:54
- Письмо Дональда Трампа Ким Чен Ыну (полный текст) : the Экономист 00:29
- Южная Корея и ООН призвали Трампа и Ким Чен Ына к диалогу : Газета День 00:26
- У Трампа рассказали о "последней капле", которая привела к отмене его встречи с Ким Чен Ыном : Сегодня.ua 00:12
- МИД КНДР: отказ Трампа от саммита с Кимом "неподобающий поступок" : NewsMir.info 00:10
- Генсек ООН призвал Трампа и Ким Чен Ына провести переговоры : Bigmir)net Новости 00:08
- Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына : Гордон 00:05
- Армия США готова среагировать на любой "безрассудный поступок" КНДР - Трамп : УкропNews.com 23:45