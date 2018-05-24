Южнокорейский президент призывает Трампа и Ким Чен Ына к переговорам (13)

Гуру.ua 2018.05.24 23:40

Мун Чжэ Ин был удивлен последними событиями Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после решения президента США Дональда Трампа отменить саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном обратился к лидерам двух стран с призывом провести прямые переговоры. "Денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира - исторические задачи, от которых нельзя отказаться и которые нельзя отложить", - говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.