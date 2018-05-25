Финал ЛЧ: "Ливерпуль" и "Реал Мадрид" выпустили ролики об Украине (47)

Insider Life News 2018.05.25 00:44

Футбольные клубы "Ливерпуль" и "Реал Мадрид" обнародовали видеоролики для своих фанатов, в которых рассказывается о Киеве, где 26 мая состоится финал Лиги чемпионов УЕФА Так, в обнародованном в Тwitter-аккаунте "Ливерпуля" видео показывается НСК "Олимпийский", где пройдет финальный матч с ФК "Реал Мадрид". В ролике также даются объяснения, как добраться до стадиона, через какие ворота заходить и какие секторы занимать.