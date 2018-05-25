Финал ЛЧ: "Ливерпуль" и "Реал Мадрид" выпустили ролики об Украине (47)

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- Бесплатная он-лайн трансляция Лиги чемпионов: где и как туда попасть (видео) : УСБН Одесса 00:17
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- Первые болельщики уже посетили фан-зону на Крещатике : Vector News 00:16
- Тысяче фанатов "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев : Українські Новини 00:14
- Бесплатная он-лайн трансляция Лиги чемпионов: где и как туда попасть (видео) : УСБН Івано-Франківськ 00:14
- Бесплатная он-лайн трансляция Лиги чемпионов: где и как туда попасть (видео) : УСБН Вінниця 00:14
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- Бесплатная он-лайн трансляция Лиги чемпионов: где и как туда попасть (видео) : УСБН Житомир 00:14
- Стало известно, кто примет финал Лиги чемпионов-2020 : УСБН Івано-Франківськ 00:14
- Стало известно, кто примет финал Лиги чемпионов-2020 : УСБН Вінниця 00:14
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- Тысяче фанам "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев : NewsMir.info 00:10
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- Тысяче фанам "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев : ГолосUA 00:05
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