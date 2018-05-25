Венгрия требует от НАТО пересмотра всех программ в поддержку Украины (78)

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- Будапешт предложил НАТО пересмотреть программу поддержки Украины : Аргументы и Факты Украина 19:08
- Несмотря на ультиматум Венгрии, НАТО не собирается менять условия сотрудничества с Украиной : Телеканал новин "24" 19:00
- Венгрия инициировала пересмотр программ поддержки НАТО для Украины : Trust.UA 18:53
- НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на ультиматум Венгрии | FaceNews.ua: новости Украины : Kordon.com.ua 18:53
- Венгрия инициировала пересмотр политики НАТО в отношении Украины - СМИ : УкропNews.com 18:47
- НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на ультиматум Венгрии : УСБН Суми 18:46
- НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на ультиматум Венгрии : Ирта-Fax 18:46
- В НАТО ответили на призыв Венгрии прекратить поддержку Украины : Вести.ua 18:45
- Венгрия направила в НАТО предложения "новой политики" в отношении Украины : LB.ua 18:37
- "Реформы Украины провалены, и она представляет опасность для соседей": Венгрия призвала НАТО отменить поддержку Киева : ReplyUA.net 18:33
- Венгрия официально предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины : Газета День 18:27
- Венгрия инициирует в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины : Center of Real Estate 18:22
- Венгрия официально требует от НАТО пересмотреть сотрудничество с Украиной : Begemot.media 18:16
- Венгрия официально предложила НАТО пересмотреть политику в отношении Украины : Vector News 18:16
- Венгрия призывает НАТО отменить поддержку Украины : Новости N 18:14
- В НАТО ответили на призыв Венгрии прекратить поддержку Украины : Arena.press 18:12
- Венгрия требует от НАТО пересмотра всех программ в поддержку Украины : Банкомёт 18:12
- В НАТО ответили на ультиматум Венгрии по поводу Украины : Подробности.ua 18:10
- В НАТО ответили на призыв Венгрии прекратить поддержку Украины : Bigmir)net Новости 18:09
- Новости дня: Венгрия официально призвала пересмотреть политику НАТО в отношении Украины : Экономические известия 18:03
- НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на провокации Венгрии : Украина криминальная 18:02
- НАТО отвергло предложение Венгрии касательно отмены поддержки Украины : Комментарии.UA 18:02
- Где найти качественный и честный азарт? В игровом клубе Вулкан : Абзац.org 18:02
- В НАТО ответили на призыв Венгрии прекратить поддержку Украины : Корреспондент.net 18:02
- НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на ультиматум Венгрии : FaceNews 18:01
- Венгрия требует от НАТО пересмотра всех программ в поддержку Украины : Телеканал новин "24" 18:00
- "Слабое государство". Венгрия предложила НАТО пересмотреть программы поддержки Украины - СМИ : Kordon.com.ua 17:53
- Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины : Times.dn.ua 17:51
- У Міноборони РФ зухвало перекрутили результати розслідування щодо збиття "Боїнг 777" : УкропNews.com 17:50
- Венгрия официально инициировала пересмотр программ сотрудничества "Украина-НАТО" : УкропNews.com 17:50
- Венгрия инициировала пересмотр политики НАТО в отношении Украины - СМИ : УНИАН 17:47
- Желание Венгрии пересмотреть политику в отношении Украины не соответствует планам НАТО : Инфолайн 17:43
- Правительство Венгрии заявило, что Украина "представляет опасность для соседей" : Информационное Сопротивление 17:42
- Венгрия официально обратилась к НАТО для пересмотра программ поддержки Украины : Шиповник.ua 17:41
- Венгрия официально инициирует в НАТО просмотр всех программ поддержки Украины : РБК-Україна 17:41
- Санкции, Telegram и пенсии: о чем говорили участники ПМЭФ : РосБизнесКонсалтинг 17:41
- Венгрия предложила НАТО пересмотреть политику в отношении Украины : Гуру.ua 17:41
- НАТО не откажется от поддержки Украины, несмотря на обращение Венгрии : NewsOne 17:39
- Венгрия в НАТО устроила новый бунт против Украины : ReplyUA.net 17:33
- Желание Венгрии пересмотреть политику в отношении Украины не соответствует планам НАТО - посол : Українські національні новини 17:33
- Желание Венгрии пересмотреть политику в отношении Украины не соответствует планам НАТО - посол : ПрессОрг24 17:32
- НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на ультиматум Венгрии : УП Європейська правда 17:32
- Власть Венгрии предлагает пересмотреть программы поддержки Украины : Комментарии.UA 17:32
- Венгрия инициирует пересмотр политики НАТО в отношении Украины : QHA Крымские Новости 17:30
- Венгрия официально обратилась к НАТО для пересмотра программ поддержки Украины : Преступности.нет 17:24
- Венгрия официально предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины : DailyUA 17:24
- Венгрия официально предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины : Взгляд.ua 17:17
- Венгрия официально инициировала пересмотр программ сотрудничества "Украина-НАТО" : Зеркало недели. Украина 17:16
- Венгрия официально требует от НАТО пересмотреть сотрудничество с Украиной : InfoResist.org 17:16
- Венгрия шантажирует Украину, угрозы дошли до НАТО : Politeka 17:10
- Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины : NewsMir.info 17:10
- Венгрия предлагает НАТО пересмотреть программы поддержки Украины : ОстроВ 17:09
- Венгрия официально призвала НАТО пересмотреть программы поддержки Украины : NewsOne 17:09