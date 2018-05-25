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Венгрия требует от НАТО пересмотра всех программ в поддержку Украины

Венгрия требует от НАТО пересмотра всех программ в поддержку Украины (78)

Банкомёт 2018.05.25 18:12
Венгерское правительство направило официальное обращение генсеку Североатлантического альянса Енсу Столтенбергу в отношении Украины. В нем говорится о том, что Украина провалила реформирование и не способна выполнять свои базовые обязательства перед Альянсом. Об этом УП подтвердили в штаб-квартире НАТО. Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство
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2018.05.25 (78)

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