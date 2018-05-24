Первый поезд, Порошенко и трембиты: как Украина открывала Бескидский тоннель через Карпаты (1)

Сегодня.ua 2018.05.24 18:12

Сегодня, 18:09 "Окно в Европу" строили четыре года; тонннель стал крупнейшим инфраструктурным проектом последних лет Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня" Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня" Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня" Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня" Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня" Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня" Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня" Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня" Автор фото: Данил Павлов / "Сегодня"