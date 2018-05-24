В Киеве сегодня финал женской Лиги чемпионов (10)

Електронні Вісті 2018.05.24 11:15

На киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сегодня, 24 мая, в 19:00 начнется финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором сразятся немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион". Обе команды уже провели тренировки на столичном стадионе, готовясь к поединку. До этого "Лион" и "Вольфсбург" встречались в финале ЛЧ дважды - в 2013 (победу одержали немки) и 2016 (француженки победили в серии пенальти) годах.