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В Киеве сегодня финал женской Лиги чемпионов

В Киеве сегодня финал женской Лиги чемпионов (10)

Електронні Вісті 2018.05.24 11:15
На киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сегодня, 24 мая, в 19:00 начнется финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором сразятся немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион". Обе команды уже провели тренировки на столичном стадионе, готовясь к поединку. До этого "Лион" и "Вольфсбург" встречались в финале ЛЧ дважды - в 2013 (победу одержали немки) и 2016 (француженки победили в серии пенальти) годах.
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2018.05.25 (10)

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