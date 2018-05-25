РФ не планирует закрывать транзит газа в ЕС через Украину, "Северный поток 2" компенсирует Европе дорогой СПГ и падение добычи (40)

Интерфакс-Україна 2018.05.25 15:36

2 мин читать Россия не собирается закрывать транзит газа через Украину, если это будет экономически обосновано, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) в пятницу. "Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразен.