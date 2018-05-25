РФ не планирует закрывать транзит газа в ЕС через Украину, "Северный поток 2" компенсирует Европе дорогой СПГ и падение добычи (40)

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- Путин снова заверил, что после реализации "Северного потока-2" РФ не будет закрывать транзит газа через Украину : УНИАН 15:47
- Путин: Мы не собираемся закрывать транзит газа через Украину : Телеграф.com.ua 15:42
- Гройсман: Украина и ЕС договорились о переговорах с РФ по транзиту газа : Sharij.net 15:40
- РФ не планирует закрывать транзит газа в ЕС через Украину, "Северный поток 2" компенсирует Европе дорогой СПГ и падение добычи : Интерфакс-Україна 15:36
- Россиян приглашают принять участие в интернет-опросе об ответственном донорстве крови : ForSMI.ru 15:35
- Украина договорилась с ЕС о начале газовых переговоров с Москвой : Главком 15:35
- Украина и ЕС договорились начать газовые переговоры с РФ : Finance.UA 15:34
- Украина и ЕС договорились о трехсторонних переговорах с Россией по транзиту газа в Европу : Перший Діловий 15:34
- Украина и ЕС договорились начать газовые переговоры с РФ : Экономика.com.ua 15:30
- ЕВРОКОМИССИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА НА ВАЖНЫЕ СЛУЧАИ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ ГАЗПРОМА : Центр энергетической экспертизы 15:30
- Еврокомиссия по делам Энергосоюза заинтересована в партнерстве РФ и Украины по транзиту российского газа : ДнепрCity.net 15:09
- Украина и Евросоюз провели переговоры по вопросу транзита газа РФ : Аргументы и Факты Украина 15:08
- Транзит газа в ЕС: Шефчович хочет, чтобы Киев и Москва договорились о всех параметрах : Укринформ 15:02
- Украина и ЕС договорились начать газовые переговоры с РФ : Iнше ТВ 14:45
- "Газпром" заплатит Украине до последней копейки - Порошенко : Гуру.ua 14:41
- ЕС, РФ и Украина начинают переговоры по газу : ReplyUA.net 14:33
- "Газпром" выплатит Украине компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, - Порошенко : Экономические известия 14:33
- Киев проведет трехсторонние переговоры Украина-Россия-ЕС по транзиту газа : Комментарии.UA 14:32
- Шефчович подтвердил позицию ЕС: Украина должна оставаться транзитером газа : Укринформ 14:17
- Украина договорилась о транзите газа - Гройсман : Взгляд.ua 14:17
- Еврокомиссия по делам Энергосоюза заинтересована в партнерстве РФ и Украины по транзиту российского газа : Ведомости-Украина 14:11
- Украина проведет газовые переговоры с Россией : Gazeta.ua 14:05
- Украина и ЕС договорились о начале "газовых" переговоров с участием РФ, - Гройсман : UaProm 13:55
- "Газпром" заплатит Украине до последней копейки - Порошенко : Сегодня.ua 13:42
- Україні потрібно оновити законодавство в системі захисту рослин, - експерти : Район.in ua 13:40
- Гройсман на встрече с Шефчовичем: Достигнуты договоренности о трехсторонних переговорах по транзиту газа : Энергореформа 13:40
- Украина договорилась о переговорах по транзиту газа - Гройсман : Bigmir)net Новости 13:38
- У катастрофі Boeing 777 винен офіцер ГРУ: назвали ім'я : Gazeta.ua 13:35
- Гройсман заявил о достижении договоренностей о проведении трехсторонних переговоров относительно транзита газа европейским потребителям : Fixygen 13:35
- Украина, ЕС и Россия начнут трехсторонние переговоры по транзиту газа - Гройсман : Ракурс 13:30
- ЕС, Украина и РФ проведут переговоры по транзиту газа : Новости мира 13:19
- Украина договорилась о переговорах по транзиту газа, - Гройсман : Капитал 13:19
- Достигнуты договоренности о трехсторонних переговорах по транзиту газа : Терминал 13:18
- Гройсман: Достигнуты договоренности о трехсторонних переговорах по транзиту газа : Energy. Нефть и газ 13:18
- Украина договорилась о переговорах по транзиту газа - Гройсман : Bigmir)net Финансы 13:16
- Кожу из Брянска будут закупать автогиганты Porsche, BMW, Mercedes : НашБрянск.ru 13:14
- Украина, ЕС и Россия начнут трехсторонние переговоры по транзиту газа : ТСН.ua 13:14
- Украина договорилась о переговорах по транзиту газа - Гройсман : Arena.press 13:11
- Гройсман заявил, что Украина и Евросоюз договорились начать переговоры по транзиту газа в формате "ЕС - Украина - Россия" : Гордон 13:05
- Украина и ЕС решили начать переговоры с РФ по транзиту газа : УРА-Информ 12:58
- Гройсман заявил о достижении договоренности относительно старта трехсторонних переговоров по газу : NewsOne 12:38
- Украина и ЕС договорились начать газовые переговоры с РФ : Українські національні новини 12:33
- Украина и ЕС договорились начать газовые переговоры с РФ : ПрессОрг24 12:32
- Украина договорилась о переговорах по транзиту газа - Гройсман : Корреспондент.net 12:31
- Гройсман: Достигнуты договоренности о трехсторонних переговорах по транзиту газа : Интерфакс-Україна 12:06