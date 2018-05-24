Международное следствие обнародовало видео с полным маршрутом ЗРК Бук, сбившим МН17 (12)

2018.05.25 (12)2018.05.24 (461) →
- В МИД РФ назвали голословной версию следствия по катастрофе Boeing в Донбассе : Народный Корреспондент 01:12
- Американцев поразила дальность российской ПВО - 480 км : Третья Мировая Война 01:05
- Путин о докладе следователей по МН17: "О каком самолете идет речь?" : Главред 01:05
- Хармс заявила о программе защиты свидетелей катастрофы МН17 : Телеграф.com.ua 00:43
- Путин: Россия признает выводы следствия по крушению MH17 только при условии допуска к расследованию : Новое Время 00:40
- Прокурор Нидерландов: Как в России назовут доказательства следствия по крушению MH17, меня не особо волнует. Эту чушь я слышу не первый год : Гордон 00:35
- В ходе расследования крушения МН17 была предложена программа защиты свидетелей, - Хармс : УкропNews.com 00:18
- Мы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, - Путин : УкропNews.com 00:17
- Путин назвал условие, при котором Россия признает результаты расследования катастрофы MH17 : ТСН.ua 00:13
- Путин о выводах по МН17: Чтобы признать, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании : Гордон 00:05
- Путин ответил на вопрос о сбитом на Донбассе малайзийском Boeing, упрекнув Украину: опубликовано видео : Апостроф 00:00
- Препятствование Россией расследованию по МН17 является провокацией - Хармс : УкропNews.com 23:48
- "Это свидетельствует о центральной роли России", - глава МИД Австралии Бишоп о расследовании крушения Боинга МН17 : УкропNews.com 23:46