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Международное следствие обнародовало видео с полным маршрутом ЗРК Бук, сбившим МН17

Международное следствие обнародовало видео с полным маршрутом ЗРК Бук, сбившим МН17 (12)

Новое Время 2018.05.24 18:10
Скриншот По данным следствия, ЗРК Бук был доставлен на Донбасс из Курска Объединенная следственная группа по расследованию крушения рейса МН17 на Донбассе обнародовала видео, на котором реконструирован полный маршрут зенитного ракетного комплекса Бук, сбившего Боинг-777. Ролик был создан с использованием фото- и видеоматериалов из открытых источников и сервиса Google Street View. Читайте также: Появились новые доказательства причастности российского
БУК, НИДЕРЛАНДЫ, ДОНБАСС, БОИНГ, КАТАСТРОФА, КУРСК, Россия, Украина, Нидерланды, Курск, Донецк, Австралия, Бельгия, Гаага
2018.05.25 (12)

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