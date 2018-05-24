Российские хакеры заразили 500 тысяч устройств по миру, готовясь к атаке на Украину (8)

ForUm 2018.05.24 08:34

Хакеры заразили минимум пятьсот тысяч роутеров и устройств хранения данных в десятках стран всего мира для проведения в следующем месяце кибератаки против Украины. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters. Федеральный суд Пенсильвании дал разрешение ФБР удалить домен в Интернете, который, как считают власти, используется российской группой хакеров, известной как Sofacy, для управления зараженными устройствами.