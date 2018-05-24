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Фокус: Украина

Российские хакеры заразили 500 тысяч устройств по миру, готовясь к атаке на Украину (8)

ForUm 2018.05.24 08:34
Хакеры заразили минимум пятьсот тысяч роутеров и устройств хранения данных в десятках стран всего мира для проведения в следующем месяце кибератаки против Украины. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters. Федеральный суд Пенсильвании дал разрешение ФБР удалить домен в Интернете, который, как считают власти, используется российской группой хакеров, известной как Sofacy, для управления зараженными устройствами.
УСТРОЙСТВО, АТАКА, ХАКЕР, УКРАИНА, ПРОШИВКА, ДОМЕН, Демерса, Cisco Systems Inc, Sofacy, Украина, Россия, США, Пенсильвания, Киев
2018.05.25 (8)

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