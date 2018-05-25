Юрий Селиванов: Готовы ли мы захрюкать? (47)

NewsFront 2018.05.25 17:08

Адекватное присутствие страны в информационном пространстве является таким же обязательным условием её успешного существования в физическом мире, как и несокрушимая военная мощь Утренняя почта, как всегда, принесла вагон и маленькую тележку унылых заголовков не тему полной безнадеги жизни в "этой стране".