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Фокус: Украина

Юрий Селиванов: Готовы ли мы захрюкать?

Юрий Селиванов: Готовы ли мы захрюкать? (47)

NewsFront 2018.05.25 17:08
Адекватное присутствие страны в информационном пространстве является таким же обязательным условием её успешного существования в физическом мире, как и несокрушимая военная мощь Утренняя почта, как всегда, принесла вагон и маленькую тележку унылых заголовков не тему полной безнадеги жизни в "этой стране".
ПРОДЮСЕР, ДОМОГАТЕЛЬСТВО, ИЗНАСИЛОВАНИЕ, ЙОРК, ПРИНУЖДЕНИЕ, СЕКС, Нью-Йорк
2018.05.25 (47)

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