Украина стала надежным транзитером для ЕС, - Порошенко (1)

DsNews 2018.05.24 15:33
С каждым годом украинская железная дорога на 20% увеличивает количество
перевоза грузов в направлении Евросоюза
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии открытия
Бескидского тоннеля, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.
"В условиях, когда Россия ввела эмбарго в качестве составляющей гибридной
войны, полностью закрыла свои рынки, пытаясь поставить Украину на колени,
украинские производители повысили качество, увеличили добычу, и на
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