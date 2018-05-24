"Фосагро-Украина" внесен в обновленный список, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) Украины (3)

Fixygen 2018.05.24 13:35
Один из крупнейших в мире производителей фосфоросодержащих удобрений ПАО
"Фосагро" (Москва) и связанное с ним ООО "Фосагро-Украина" (Киев) внесены в
обновленный список, попавших под персональные специальные экономические и
другие ограничительные меры (санкции) Украины.
Согласно обнародованным на сайте президента Украины спискам, для обоих
вводится ограничение торговых операций и блокирование активов сроком на три
года.
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