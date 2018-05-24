"Фосагро-Украина" внесен в обновленный список, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) Украины (3)

Fixygen 2018.05.24 13:35

Один из крупнейших в мире производителей фосфоросодержащих удобрений ПАО "Фосагро" (Москва) и связанное с ним ООО "Фосагро-Украина" (Киев) внесены в обновленный список, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) Украины. Согласно обнародованным на сайте президента Украины спискам, для обоих вводится ограничение торговых операций и блокирование активов сроком на три года.