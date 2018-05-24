Кобзона лишили всех украинских госнаград и активов (2)

НикВести 2018.05.24 18:12

Украина лишила российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона всех госнаград и почестей, а также заблокировала его активы. Отныне он не имеет права распоряжаться имуществом, которое находится в стране. Об этом говорится на сайте президента Украины. Известно, что Иосиф Кобзон родился в Украине, и был удостоен ордена за заслуги III, II и I степени. Также в указе отмечается, что власти Украины заблокировали активы