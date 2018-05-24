Кобзона лишили всех украинских госнаград и активов (2)

НикВести 2018.05.24 18:12
Украина лишила российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона всех
госнаград и почестей, а также заблокировала его активы. Отныне он не имеет
права распоряжаться имуществом, которое находится в стране.
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Известно, что Иосиф Кобзон родился в Украине, и был удостоен ордена за
заслуги III, II и I степени.
Также в указе отмечается, что власти Украины заблокировали активы
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, Порошенко
, Украина
, Россия
, Донецк