Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17 (2)

Новости Донбасса 2018.05.25 00:39

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование международной следственной группы, которая 24 мая заявила о принадлежности к российской армии "Бука", сбившего малайзийский "Боинг" в Донецкой области в 2014 году. Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин заявил, что не успел ознакомиться с содержанием доклада, но может "сказать сразу", что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать