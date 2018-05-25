Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17

Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17 (2)

Новости Донбасса 2018.05.25 00:39
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование международной следственной группы, которая 24 мая заявила о принадлежности к российской армии "Бука", сбившего малайзийский "Боинг" в Донецкой области в 2014 году. Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин заявил, что не успел ознакомиться с содержанием доклада, но может "сказать сразу", что Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать
БУК, КУРСК, БОИНГ, НИДЕРЛАНДЫ, ДОНБАСС, БРИГАДА, Malaysia Airlines, Россия, Курск, Украина, Нидерланды, Донецк, Австралия, Москва
2018.05.25 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018