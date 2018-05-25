Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17 (2)

Новости Донбасса 2018.05.25 00:39
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование
международной следственной группы, которая 24 мая заявила о принадлежности
к российской армии "Бука", сбившего малайзийский "Боинг" в Донецкой области
в 2014 году.
Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин заявил, что не успел
ознакомиться с содержанием доклада, но может "сказать сразу", что Россия
признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать
БУК, КУРСК, БОИНГ, НИДЕРЛАНДЫ, ДОНБАСС, БРИГАДА, Malaysia Airlines
, Россия
, Курск
, Украина
, Нидерланды
, Донецк
, Австралия
, Москва