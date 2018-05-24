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Фокус: Украина

Платежная система WebMoney попала в список санкций СНБО (1)

InternetUA 2018.05.24 15:45
24 мая 2018 15:40 Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года, обнародованном на сайте президента Украины, в списке юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), указано ООО "ВМ Трансфер ЛТД2 (WM Transfer Ltd, Литва). Данные санкции предусматривают: блокирование активов (временное ограничение
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2018.05.25 (1)

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