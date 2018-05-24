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Украина договорилась с ЕИБ о кредитах на EUR211 миллионов (20)

Finance.UA 2018.05.24 20:34
Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании в сумме 211 миллионов евро. Подписание состоялось в четверг во время визита премьер-министра Владимира Гройсмана в руководящие институты ЕС. Читайте также: Украина к концу года может получить $3,3 миллиарда кредитов Речь идет о гарантийном соглашении между Украиной и ЕИБ (проект "Программа повышения надежности подстанций") и финансовое соглашение между ГП
УКРАИНА, ЕВРО, ПОДСТАНЦИЯ, НАДЕЖНОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, Гройсмана, Укрэнерго, Украина
2018.05.25 (20)

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