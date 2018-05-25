Палата представителей США одобрила $250 млн на оружие Украине (17)

2018.05.25 (17)2018.05.24 (25) →
- Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2019 год, в котором для Украины выделили $250 млн : Гордон 05:35
- Палата представителей США одобрила $250 млн на оружие Украине : Телеграф.com.ua 05:13
- Палата представителей Конгресса США одобрительно проголосовала за законопроект с $ 250 млн для обороны Украины : ТСН.ua 04:43
- National Interest сравнил китайский и российский истребители пятого поколения : Царьград ТВ 04:43
- Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности : Новое Время 04:10
- В Конгрессе США поддержали выделение 250 млн долл. на политику безопасности Украины : 112.ua 04:00
- Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности : Arena.press 03:12
- Палата представителей США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины : Укринформ 02:47
- В Конгрессе США определились с размером помощи Украине в сфере безопасности на следующий год : Глобус Одессы 02:18
- Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности : РБК-Україна 02:11
- В Конгрессе США определились с размером помощи Украине в сфере безопасности на следующий год : Вести.ua 01:45
- В Конгрессе США поддержали выделение Украине $250 млн на военную помощь : Vector News 01:16
- Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 млн. долл. на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году : УкропNews.com 00:47
- В Конгрессе одобрили $250 млн на оружие Украине Избранное : Главкор 00:43
- Конгресс США выделил 250 млн долларов на усиление обороноспособности Украины : Факты 00:33
- США выделят Украине $250 млн на военную помощь в 2019 году : Realist.online 00:32
- В Конгрессе США поддержали выделение $250 млн на оружие Украине : Антикор.com.ua 00:10
- В Конгрессе одобрили $250 млн на оружие Украине : Вечерние Вести 00:06