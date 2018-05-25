Палата представителей США одобрила $250 млн на оружие Украине (17)

Телеграф.com.ua 2018.05.25 05:13

Новости Украины: Проект закона должен быть согласован с версией, что будет принята Сенатом, и повторно принят обеими палатами Конгресса. Палата представителей американского Конгресса поддержала выделение $250 млн для помощи в сфере безопасности Украине в рамках законопроекта по оборонному бюджету США на 2019 год. Проект закона был принят в четверг, сообщило Посольство Украины в США. "Сумма средств, которую предлагается выделить (в рамках бюджетного