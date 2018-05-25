80-летнего голливудского актера обвинили в сексуальных домогательствах (32)

DsNews 2018.05.25 09:03

По меньшей мере восемь женщин обвинили 80-летнего американского актера Моргана Фримана в домогательствах и преследовании при работе с ним на съемках фильмов или рекламных мероприятиях Он извинился, отметив, что не хотел никого обидеть специально, передает "ДС" со ссылкой на CNN. В рамках журналистского расследования телеканал пообщался с 16 людьми. Восемь из них обвинили актера в домогательствах, еще восемь сказали, что