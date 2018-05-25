СБУ пресекла в Киеве и Одессе незаконную продажу авиабилетов из РФ в Крым (59)

Интерфакс-Україна 2018.05.25 10:36

1 мин читать Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Национальной полицией блокировали незаконную продажу в Киеве и Одессе авиабилетов на рейсы с территории Российской Федерации в аннексированный Крым. "Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении на рейсы