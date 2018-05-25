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СБУ пресекла в Киеве и Одессе незаконную продажу авиабилетов из РФ в Крым

СБУ пресекла в Киеве и Одессе незаконную продажу авиабилетов из РФ в Крым (59)

Интерфакс-Україна 2018.05.25 10:36
1 мин читать Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Национальной полицией блокировали незаконную продажу в Киеве и Одессе авиабилетов на рейсы с территории Российской Федерации в аннексированный Крым. "Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении на рейсы
КРЫМ, АВИАБИЛЕТ, ДЕНЬГИ, РЕЙС, СИМФЕРОПОЛЬ, ОДЕССА, Россия, Крым, Киев, Одесса, Украина, Симферополь
2018.05.25 (59)

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