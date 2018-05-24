В Черкассах в офисе в упор расстреляли депутата от "Батькивщины": видео 18+ (14)

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- Стрельба в Черкассах: злоумышленник задержан : Bigmir)net Новости 01:38
- Злоумышленник открывший стрельбу в Черкассах, находится в больнице под конвоем : Интерфакс-Україна 01:36
- Стрельба в Черкассах: злоумышленник задержан : Корреспондент.net 01:31
- Стрельба в Черкассах: Убит депутат облсовета Сергей Гура : NewsMir.info 01:16
- ВО "Батькивщина подтвердило гибель своего однопартийца в Черкассах : Зеркало недели. Украина 01:16
- ВО "Батькивщина подтвердило гибель своего однопартийца в Черкассах : УкропNews.com 01:15
- Стрельба в Черкассах: депутата от "Батькивщины" убил его бывший охранник - СМИ : УкропNews.com 00:47
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- Стрельба в Черкассах: "Батькивщина" подтвердила гибель депутата : Телеграф.com.ua 00:43
- Стрельба в Черкассах: депутата от "Батькивщины" убил его бывший охранник - СМИ : УНИАН 00:32
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- В Черкассах убили депутата от "Батькивщины" Сергея Гуру : #Буквы 00:19
- Смерть Гуры в Черкассах:"Батькивщина" подтвердила гибель депутата : Банкомёт 00:12
- Стрельба в Черкассах: Убит депутат облсовета Сергей Гура : NewsMir.info 00:11
- В Батькивщине подтвердили гибель депутата облсовета Черкасс : DsNews 00:03
- Стрельба в Черкассах: "Батькивщина" подтвердила гибель своего депутата : Укринформ 00:02