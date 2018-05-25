Зарезанный Стерненко мужчина служил в ВСУ - СМИ (63)

Bigmir)net Новости 2018.05.25 10:38

Оружие военного, напавшего на экс-лидера одесского Правого сектора, пока не нашли. Погибший, по всей видимости, не был вооружен timer-odessa.net Мужчина погибший в Одессе на Фонтанской дороге вечером 24 мая от ножевого ранения в драке с бывшим лидером местной ячейки Правого сектора Сергеем Стерненко служил в 25-й аэромобильной бригаде. Об этом местному изданию Таймер-Одесса сообщили источники в правоохранительных органах.