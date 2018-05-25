Стало известно имя убитого националистом десантника в Одессе (42)

FaceNews 2018.05.25 12:31

"Страна.ua" 25.05.2018 12:27 После трагедии в Одессе, где бывший глава местного "Правого сектора" Сергей Стерненко в драке убил десантника из 25-й аэромобильной бригады ВСУ, "Стране" удалось выяснить имя погибшего и второго участника конфликта, который скрылся с места ЧП. Детали этого конфликта мы исследовали в материале "Это чистое убийство, а не самооборона" Убитым оказался Иван Кузнецов, 25 лет, житель Черноморска.